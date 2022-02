Imperia: incarichi professionali in Comune, interrogazione di 'Imperia al Centro'

I consiglieri di 'Imperia al Centro' hanno presentato un'interrogazione sul tema degli incarichi professionali in Comune, documento che sarà discusso durante il prossimo consiglio comunale.

I sottoscritti Guido Abbo ed Edoardo Verda, Consiglieri Comunali del gruppo Imperia al Centro, con la presente, formulano una interrogazione, ai sensi art. 48 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari, per il prossimo Consiglio Comunale, in relazione a quanto infra esposto.

Premesso che l’Art. 15 DL 14.03.2013 n. 33, dispone a carico delle pubbliche amministrazioni una serie di “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”; che l’art. 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce altresì l’obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica tali incarichi, e di renderli disponibili in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici; che sul Sito di codesto Spett. Ente, le informazioni derivanti dalle norme sopra citate sono contenute nella pagina web con indirizzo: https://trasparenza.comune.imperia.it/pagina879_archivio- incarichi-di-collaborazione-o-consulenza.html che consente anche di scaricare i dati ivi contenuti come “open data” ovvero in formato “*.csv”; che facendo una ricerca per “data inizio incarico” su tale pagina web risultano presenti, nel periodo dal 24/06/2018 al 31/12/2018 numero 12 incarichi professionali, per l’anno 2019 numero 7 incarichi, per l’anno 2020 2 incarichi, per il 2021 e 2022 nessuno, per un totale di 21 incarichi professionali conferiti dall’Amministrazione nel corso del suo mandato; che il comma 4 dell’art. 15 sopra citato dispone che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico”; che da notizie di stampa e dagli atti amministrativi pare evidente che gli incarichi professionali assegnati dall’Amministrazione nel periodo in esame siano stati molti di più:

Si chiede: come e dove sia disponibile, se non sulla pagina web citata, l’elenco completo degli incarichi professionali conferiti dall’Amministrazione nel periodo del suo mandato, con tutte le informazioni richieste dalla normativa; quali forme di pubblicità abbiano eventualmente avuto gli atti di conferimento di tali incarichi, e se tali forme di pubblicità possano sostituire gli obblighi sopra citati; in che tempi e modi siano state trasmesse le informazioni richieste al Dipartimento della funzione pubblica; se il Comune di Imperia ritiene di aver rispettato le norme sulla trasparenza degli incarichi di collaborazione o consulenza nel periodo in esame; nel caso in cui siano stati corrisposti compensi a professionisti per incarichi non pubblicati ai sensi delle normative citate, quali sono le conseguenze per la violazione degli obblighi.