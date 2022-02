Bordighera: fine dell'emergenza sanitaria e destino dell'ospedale 'Saint Charles', intervento del consigliere Trucchi

Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera) interviene in merito alla decisione del presidente Draghi di terminare lo stato di emergenza il prossimo 31 marzo e alle conseguenze sull'ospedale di Bordighera.

“Per il nostro distretto sanitario di Ventimiglia Bordighera emerge una conseguenza immediata che comporta decisioni non più rinviabili - dichiara Trucchi - mi riferisco alla gestione dell'ospedale di Bordighera tuttora in attesa della definizione circa la firma del contratto tra Regione/Asl e società privata per l'avvio all'ingresso del Privato stesso con l'attivazione del Pronto Soccorso e di tutti i reparti ad esso collegati così come previsto dal bando di gara regionale. Entro il prossimo mese di aprile occorrerà verificare se le procedure di ingresso verranno ratificate e la operatività dei servizi verrà avviata. Ritengo molto importante dare una conclusione in tempi brevi alla questione anche perché, nel caso si manifestassero ulteriori ritardi o difficoltà, sarebbe a mio parere indispensabile pensare ad un cosiddetto piano B e cioè ad un utilizzo alternativo delle ampie strutture di Bordighera per non correre il rischio di rimanere con un contenitore gravemente impoverito, senza prospettive e non utilizzabile neppure per attività finanziabili tramite i fondi europei del PNRR. Auspico un intervento fattivo delle autorità regionali”.