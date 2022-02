Ventimiglia: pulizia e decoro urbano, rimossi e demoliti oltre 250 pannelli pubblicitari

Operai al lavoro per la rimozione e demolizione dei circa 250 vecchi impianti di cartellonistica presenti in giro per Ventimiglia.

Da tanto tempo le strutture ormai obsolete 'adornavano' le vie della Città di Confine. Un lavoro di pulizia e decoro urbano da parte dell'amministrazione, al fine di garantire ordine e cancellare quell'aspetto di trascuratezza causata dai pannelli pubblicitari da tempo abbandonati.