Sanremo: è morto l'ex Ispettore della Forestale Lino Lanteri, il ricordo dell'amico Gianni Calvi

E’ morto alla residenza protetta ‘Villa Speranza’ di Sanremo dove era ricoverato, Lino Lanteri ex Ispettore del Corpo Forestale dello Stato.

Aveva 66 anni e lascia la moglie Ornella, i figli, la madre e la sorella. Un ricordo di Lino lo ha fatto stamane Gianni Calvi: “Anche tu hai allungato il passo come quando andavi a cercare i bracconieri nel bosco. Solo che questa volta non tornerai indietro. Quante volte i nostri passi si sono incrociati per i nostri sentieri e ogni volta era un piacere. Per me sei sempre stato Lino Lanteri ‘Il Forestale’, di quelli veri. Ora ti lascio perché avrai cose importanti da sistemare. Ti abbraccio forte”.

I funerali saranno celebrati domani mattina alle 10.30 alla Chiesa di Nostra Signora del Rosario (in zona Baragallo a Sanremo).