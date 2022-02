Una donna di 80 anni è stata investita, questa sera in via Cavour a Ventimiglia, da un’auto che è poi fuggita via. La donna ha riportato ferite ed escoriazioni, fortunatamente non gravi.

E’ stata soccorsa dal personale medico del 118 e portata in ospedale a Bordighera in codice giallo di media gravità. Ora le forze dell’ordine stanno cercando il pirata della strada, fuggito subito dopo.