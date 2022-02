Gravi disservizi della Riviera Trasporti: la protesta di una lettrice titolare di abbonamento

Una nostra lettrice, Rachele Calvo, ci ha scritto per segnalare un disservizio della Riviera Trasporti nei confronti degli utenti, muniti di abbonamento mensile:

“La cancellazione di corse (quasi sempre l'ultima della giornata con la giustificazione che manca la corriera o l'autista). Poiché questo fatto si ripete di sovente ho telefonato alla direzione di Imperia, filtrata da un centralinista, ma invano. Mercoledì sera alle 19.30 abbiamo aspettato in quattro (di cui una con problemi deambulatori) la corsa per via De Amicis, dopo aver visto passare la corsa per Borgo Foce, che ha lo stesso orario. Passati ormai dieci minuti chiamo Rt che, appunto, dice di non avere la corriera. Non vi pare che un servizio corretto avrebbe fatto prolungare il percorso su via De Amicis al bus di Borgo Foce, invece di lasciare quattro persone alla fermata di notte? Sarebbe anche logico, alle 19.30, fare un percorso unico e non due corse distinte sul tragitto quasi comune. Mi dispiace di avere in tasca l'abbonamento ma questo è un grave disservizio nei confronti degli utenti, causato anche da un piano corse poco intelligente”.