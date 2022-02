Claude Monet in mostra a Genova: a Palazzo Ducale le opere del genio che ha ritratto il Ponente

Claude Monet, artista simbolo di Bordighera arriva in mostra nel capoluogo ligure, a Palazzo Ducale nella sala del Munizioniere, con oltre 50 opere. Il percorso espositivo è articolato in ordine cronologico fra atmosfere rarefatte ed incorporee, straordinari giardini e il colore impalpabile, delicato e deciso che descrive le pennellate del genio francese.

La mostra partirà dall' 11 febbraio e continuerà fino al 22 maggio nei seguenti giorni ed orari: lunedì, ore 11-19, da martedì a giovedì, ore 9-19, venerdì ore 9-21, sabato e domenica ore 10-19.

Un'occasione da non perdere per apprezzare ancora di più, conoscere meglio o soltanto ritrovare le bellezze del pittore, illustre maestro impressionista, che decise di ritrarre la luce del Sud e del ponente.