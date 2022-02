Ventimiglia: nuovo tentato furto notturno al negozio 'Mary Label' di via Cavour, la denuncia del proprietario (Video)

Nuovo tentativo di furto, ai danni del negozio di cannabis legale ‘Mary Label’ a Ventimiglia in via Cavour. Questa notte un uomo ha tentato di sfondare la porta del locale, distruggendo porta e serratura e, non contento, ha poi sfondato lo sportello del distributore automatico.

Si tratta dell’ennesimo fatto che avviene ai danni dell’attività e, più volte il titolare ha denunciato i fatti, divulgando anche foto e immagini dei furti e dei danneggiamenti. “Mi auguro – sottolinea il proprietario - che chi di dovere cerchi di predisporre delle misure di sicurezza e prevenzione effettive e reali, che ci permettano di chiudere il nostro negozio la sera, consapevoli di trovarlo nelle stesse condizioni al momento della riapertura del mattino”.