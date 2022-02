Taggia: iniziato il recupero degli spazi adiacenti a Madonna del Canneto, diventeranno giardino per i bambini (foto)

Ieri a Taggia, nei pressi di Madonna del Canneto hanno preso il via i lavori per ricavare un nuovo parco per la scuola dell'infanzia. Si tratta di un'area degradata e lasciata all'incuria dove il Comune interverrà posizionando un prato in erba sintetica e i giochi per bambini di tutte le età con annessa pavimentazione antitrauma.

Il progetto è stato realizzato dall'ufficio Lavori Pubblici e la pratica è stata seguita dall'assessore Espedito Longobardi. E' la B&N Costruzioni Generali S.R.L.S. di Taggia ad essersi aggiudicata i lavori, con un ribasso del 14.17%, arrivando a 66.903,76 oltre IVA.

I lavori non si limiteranno ai soli spazi per i bambini. Infatti, verrà realizzata un’area di circa 115 mq, nell’angolo sud-ovest del terreno, come angolo commemorativo della storia del monumento adiacente, pavimentata in acciottolato compatto su apposito supporto e circondata da un camminamento in pietra “opus-incertum”, sfruttando anche le pietre esistenti in loco.

Una volta terminati i lavori, nei prossimi mesi, l'area sarà completamente riqualificata. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di renderla fruibile primariamente per la scuola dell'infanzia ma di concederne l'uso anche alla vicina scuola elementare. Sarà quindi un nuovo spazio all'aperto per le scuole vicine, un intervento che si muove nel solco tracciato nei mesi scorsi con gli analoghi interventi al servizio di molti altri plessi: la scuola dell'infanzia Regina Margherita; la Materna Borghi Rodari; l'Asilo Nido Borghi; la Scuola dell’Infanzia di Via Colombo; la Scuola primaria Mazzini di Levà.