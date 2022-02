Riva Ligure: accesso agli uffici pubblici, installato lettore digitale di Green Pass

Nel Comune di Riva Ligure è attivo il lettore digitale di Green Pass per l’accesso agli uffici pubblici. Al fine di applicare quanto previsto dal decreto legge n. 1 del 7 gennaio (art.3 'Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19') è stato infatti installato un sistema di rilevazione automatica all’ingresso della sede municipale in via Nino Bixio.



Dal 1 febbraio 2022, l’accesso agli uffici pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde base ottenibile da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione. Anche a Riva Ligure, prima di raggiungere gli uffici comunali, occorre esibire il green pass base all’ingresso del Municipio, posizionando la versione cartacea o digitale vicino al dispositivo che provvede al riconoscimento del codice QR, fornendo, in caso di validità, uno scontrino che deve essere consegnato agli uffici.



In attesa dell’installazione del dispositivo, la settimana scorsa, in particolare martedì e mercoledì, nei giorni di apertura al pubblico, il controllo della certificazione è stato effettuato dagli agenti della Polizia Municipale.



Il nuovo sistema di accesso automatico è stato utilizzato anche dal sindaco Giorgio Giuffra lunedì mattina prima di raggiungere gli uffici: “Il Green Pass è una misura civica. La vaccinazione è un modo per riconoscersi parte di una comunità, di dare il proprio contributo personale alla lotta contro il virus. La certificazione verde valorizza questo gesto. Sottolinea che la libertà non è una nostra proprietà ma una condizione della nostra vita in comune. La salvezza è collettiva” afferma in merito il primo cittadino.