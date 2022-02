Assemblea dei sindaci, Lotto 6 in esaurimento: i rifiuti nel savonese ma con un aumento dei costi. Il Comune di Sanremo si astiene (Video)

Il Lotto 6 della discarica di Collette Ozotto tra Taggia e Sanremo è prossimo all'esaurimento e ora l'assemblea dei sindaci della provincia di Imperia deve correre ai ripari per trovare una soluzione economicamente sostenibile. Il futuro è il biodigestore che dovrà essere realizzato a Colli ma il tempo a disposizione per l'attivazione è insufficiente rispetto alla saturazione del Lotto 6. La delibera è stata approvata all'unanimità, con la sola astensione del Comune di Sanremo che ha votato diversamente rispetto ai centri dell'ambito di cui è capofila.

L'unica via percorribile è il conferimento in provincia di Savona, presso gli impianti di Boscaccio e Bossarino, così come previsto dal piano regionale 2015. Oppure un sito nell'immediato entroterra di Imperia. Una soluzione transitoria, tra la fine del Lotto 6 e la messa in funzione di Colli.

C'è tuttavia un problema, dettato dai costi che aumenteranno considerevolmente per tutti i comuni, indifferentemente che si raggiunga o meno il 65% della differenziata. In questa fase, i rifiuti verranno portati comunque a Collette Ozotto dove saranno trattati e compattati. Solo il 5% verrà smaltito in loco il restante 95% viaggerà verso i due impianti nel savonese.