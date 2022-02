Fa tappa anche a Ventimiglia il quadro del leone che sta viaggiando tra i Lions Club d'Europa

Il Lions club Ventimiglia, presieduto quest’anno da Sauro Schiavolini, ha sempre intrattenuto dei rapporti di grande amicizia e collaborazione con i club della vicina Costa Azzurra, a partire da quello di Mentone, con cui è gemellato e con il quale sono frequenti le attività di servizio in comune, sino ai club dell’area nizzarda. Recentemente proprio un club di Nizza (Nice Azur) ha proposto ai Lions di Ventimiglia di prendere parte ad una iniziativa di grande valore simbolico: ricevere un quadro raffigurante una testa di leone disegnato da un lion belga (Samuel Delorte), ospitarlo per qualche giorno, dandogli la massima visibilità e poi farlo procedere verso un altro Club, finché non ritorni in Belgio, al punto da cui è partito, dopo aver attraversato l’intera Europa. La tela è già stata in Francia e l’Italia è, quindi, il terzo paese che attraversa.

"In un momento in cui l’Europa ed il mondo intero sono accomunati non dalla bellezza, ma dalla bruttezza delle quotidiane notizie sulla diffusione del virus che ha cambiato la nostra vita negli ultimi due anni, aderire ad un progetto così semplice ma dai profondi risvolti simbolici, è un segnale verso il tanto auspicato ritorno alla normalità. Inoltre, ben rappresenta alcuni dei fondamenti dei Lions: l’amicizia, l’internazionalità ed anche la possibilità di comunicare, tramite un simbolo, anche se non ufficiale, l’orgoglio di essere Lions" - spiegano dal club di Ventimiglia.

"Philippe Blanc, socio fondatore del club Nice Azur, e sua moglie, Rita, anche lei socia lion, ci hanno affidato questo dipinto, in stile vagamente pop art, pronto a ripartire verso un alto club, fino a ritrovare la via di casa. Nel frattempo, sarà esposto in un luogo pubblico, con tutta la sua storia e con una nota esplicativa su quello che i Lions fanno per la comunità e per il mondo. Per primi, però, abbiamo scoperto una chicca, nascosta nel retro della tela, un pensiero dell’autore che dice: “sono un quadro viaggiatore: se ti piaccio, prendimi, se non ti piacessi più portami in un posto che ti piace”.