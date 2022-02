Ultimo appuntamento oggi pomeriggio con il Festival della Canzone Cristiana Sanremo

Terzo ed ultimo appuntamento con il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022. Questo pomeriggio saranno decretati i vincitori della prima edizione del Cristian Music Festival dalla giuria presieduta dal produttore discografico Gianni Testa.

Fabrizio Venturi e Valentina Spampinato condurranno dall'Auditorium di Villa Clotilde, Opera Don Orione, la finale del Festival che sarà trasmessa in diretta radiofonica da Radio Vaticana, Radio Ufficiale del Festival, da Radio Mater e trasmesssa in diretta televisiva da Tele Padre Pio e Canale Italia. In audio sul profilo Facebook di Vaticanews.it