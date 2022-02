Il Festival di Sanremo e la città visti da New York: intervista a Anthony Pasquale (Video)

Da 18 anni Anthony Pasquale sa che a febbraio dovrà lasciare New York per passare una settimana al Festival di Sanremo. E' questa la vita di uno dei veterani del mondo dei media che si muove intorno alla kermesse canora.

Lui è la voce di Radio ICN New York e il suo lavoro è portare il Festival a tutti gli italiani e italoamericani che vivono dall'altra parte dell'oceano. Il suo è uno sguardo un po' diverso su quello che può essere la manifestazione musicale in sé. Da anni la radio collabora con Radio Rai per fornire programmazione e contenuti in italiano nella grande mela.

Per questo motivo gli abbiamo chiesto di condividere con Sanremo News il suo punto di vista da newyorkese al Festival di Sanremo.



L'INTERVISTA INTEGRALE AD ANTHONY PASQUALE





"Radio ICN trasmette il Festival in diretta ed è come ascoltare l'Italia, girando per New York. - racconta Anthony Pasquale - Naturalmente una grande emozione in più perchè essendo fuori dall'Italia il Festival viene percepito ancora di più. Il Festival rappresenta un po' della nostra storia e cultura e quindi guardare e ascoltarlo è come tornare a vivere quei tempi, mi riferisco a noi che viviamo fuori, siamo emigrati e quindi in particolare i Festival li abbiamo portati con noi. Ecco perchè aspettiamo il Festival in un modo sicuramente più con affetto e tanta emozione perchè ricordiamo i tempi dell'Italia".

Un Festival che conquista un pubblico sempre più internazionale anche grazie all'onda dei Måneskin da vincitori del Festival di Sanremo dell'anno scorso, all'Eurovision Song Contest, arrivando addirittura ad aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. "Ho conosciuto presentatori, artisti personaggi straordinari, in questi 18 anni. però in Amadeus c'è qualcosa di diverso in lui. Ha un modo di vedere e ascoltare e capire diverso. Questo lo testimonia con i Måneskin. Mi chiedo se un altro direttore artistico avrebbe mai dato una possibilità a quei ragazzi di salire su quel palco. Questo testimonia la sua bravure e vedi dove ci hanno portato i Måneskin. Hanno portato il Festival di Sanremo nell'universo. Gli Stati Uniti mai più che adesso seguono il Festival di Sanremo e prima era seguito solo dalla comunità o dagli europei ma il popolo americano non ne conosceva più di tanto ma adesso è diverso".

Nei giorni scorsi, durante la conferenza stampa dell'organizzazione del Festival ha lanciato una proposta ad Amadeus e al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: "Avevo provato in altre occasioni a lanciare l'idea di un 'Sanremo International'. Questa volta mi sembra momento perfetto per un Amadeus che potrebbe fare un'altra di queste sue iniziative. Fare un Sanremo internazionale, non un Festival ma qualcosa di diverso con la Rai, la città e radio ICN NY. E' un sogno che mi auguro si realizzerà".

Che ne pensa di Sanremo dopo tanti anni che viene qui? "Per me la città è meravigliosa. E' un orgoglio essere qui. Quasi avevo comprato appartamento qui. Venite qui a godervi questa meraviglia ma venite anche a New York e ascoltate Radi ICN NY l'Italia fuori dall'Italia".