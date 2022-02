“Sono il booster dell’intrattenimento”: Fiorello fa il suo ingresso al Festival

“Ciao Ama, sono il tuo ex amico Fiorello, quello dell’anno scorso e anche quello dell’anno prima. Ti avrei visto da casa, ma non me lo hai mai permesso” inizia così lo sketch di Fiorello che torna sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus per il 72esimo Festival.

Il suo ingresso annunciato in stile pugile americano che si appresta ad affrontare la sfida del festival della canzone italiana è stato accompagnato dai grandi applausi del pubblico.

“Mi siete mancati! Sono la vostra terza dose, sono il booster dell’intrattenimento” ha scherzato il comico salendo sul palco al fianco del conduttore.

“Non gli credete quando dirà che la quarta edizione non la farà. Io non ci volevo venire" ha scherzato il comico paragonandosi al rieletto presidente Sergio Mattarella.

"Ho lanciato una sfiga colossale l'anno scorso- ha poi concluso riguardando uno spezzone della scorsa edizione - a chi avrebbe condotto il festival e invece siamo qua. Per scongiurare, devi baciare il direttore di Rai Uno!" ha spiegato ad Amadeus che, armato di mascherina dotata di labbra in plastica, si è scambiato "un appassionato" bacio finto con il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta. E la maledizione è scongiurata!