Noemi torna in forma smagliante a Sanremo: “Quando si cambia è difficile connettersi agli altri”

“Ti amo è la cosa più coraggiosa che possiamo dire” così Noemi presentando il suo nuovo pezzo che porterà questa sera sul palco dell’Ariston. La cantante torna a Sanremo per la 72esima edizione del festival con un pezzo estremamente intimo e personale che racconta le difficoltà di cambiare e al tempo stesso confrontarsi con gli altri.

“E’ una canzone che esce dal cuore, racconta un altro tassello di quello che sto vivendo. Non ho mai fatto un lavoro di consapevolezza su di me come adesso e sto usando tanto la musica per farlo" spiega Noemi.

Se con "Glicine" aveva raccontato un percorso interiore, con questo la cantante vuole trasmettere la difficoltà di stabilire le connessioni con le altre persone.

"Forse alla fine riusciremo a dire ti amo. Questo pezzo è la metafora per raccontare questa volontà. Non bisogna mai mollare questo è il senso del testo".

"Un equilibrio tra mente e corpo? Credo di averlo raggiunto"

Noemi negli ultimi anni ha lavorato molto su se stessa, dal fisico alla mente, fino alla musica."Un equilibrio tra mente e corpo? Credo di averlo raggiunto, ma occorre trovarlo anche con gli altri e bisogna lavorarci molto".

Un percorso lungo ma affrontato con determinazione "Il mio fisico ero lo specchio della perdita di controllo nella mia vita. Oggi, il poter decidere cosa indossare mi fa sentire più forte. Parte tutto sempre dalla testa, ma non devi farlo per gli altri. In questo momento, mi guardo molto con grande propositività".

Il rapporto con le persone che ti circondano e che ami dunque è il tema centrale della canzone "Non è un momento facile cambiare, ci sono momenti di tensione, ma quando uno riesce a rimettersi a fuoco ci si riprende in un attimo anche con le altre persone".

Aria di maternità? "Non ora"

Dopo aver raggiunto questo equilibrio la cantante pensa anche alla maternità? No, per il momento. "In questo periodo storico, per mettere al mondo un bambino ci vuole una grande riflessione. Non so se farei un figlio ora" ha ammesso.

La cover con "Natural Woman"

Al 72esimo festival Noemi porterà una cover straniera "Natural Woman" di Aretha Franklin: "L'ho scelta perché il blues e il soul sono la prima musica che ho amato, che mi racconta di me. Credo di salire sul palco con il cuore in mano con questo testo che rappresenta tutto quello che la musica mi ha insegnato". E con questa canzone lancia un messaggio: "Sarà bellissimo cantare alle donne, nella speranza che almeno una volta tutti riescano a sentirsi delle natural woman".

Per chi fa il tifo Noemi?

E tra i cantanti in gara, Noemi ammette: "Vorrei rivedere un podio tutto femminile come nel 2012, ma faccio il tifo per Mahmood e Blanco".