Sanremo: scomparsa la proprietaria del centro estetico Venera, il ricordo e il cordoglio di un'amica

In questi giorni è scomparsa prematuramente la proprietaria del centro estetico Venera in via Martiri a Sanremo, la Signora Zina.

“Era una persona meravigliosa, umile, disponibile, una signora che nonostante i problemi di salute ha sempre lavorato instancabilmente fino all'ultimo, senza mai lamentarsi di nulla. Adorava la sua famiglia e ne parlava sempre con grande orgoglio.

Per me non era solo la mia estetista, ma anche un'amica, è un peccato che persone come lei, che sono un esempio per tutti, ci lascino. Resterai sempre nel mio cuore Zina,

Con tanto affetto, Alessia”.