Rifiuti abbandonati per strada e auto fuori dagli spazi consentiti: le segnalazioni con foto di due lettori

Due situazioni di uguale inciviltà a Sanremo e Ventimiglia. A denunciarle sono altrettanti lettori che a supporto delle loro affermazioni inviano anche alcune immagini.



Nella foto a sinistra Luca evidenzia una situazione quotidiana che si registra in Strada san Lorenzo a Sanremo con sacchi dei rifiuti sparsi per terra, mentre in quella di destra il lettore D.C. segnala un’auto parcheggiata da più di 36 ore fuori dagli spazi in corso Genova a Ventimiglia obbligando – dice - passeggini e carrozzine per disabili ad invadere parzialmente la carreggiata stradale.