72° Festival di Sanremo: Gianni Morandi mattatore in città, set fotografico a porto vecchio poi la corsa all'Ariston (Foto)

Veterano del Festival, mattatore in città. Gianni Morandi si muove a Sanremo come fosse la sua seconda casa e questo pomeriggio ha scelto porto vecchio come personale location per un set fotografico. Poi la rapida corsa verso l'Ariston per le prove.

Immancabile l'affetto dei fan, ai quali Morandi mai si sottrae concedendosi per autografi e immancabili selfie davanti all'hotel Globo.

Intanto all'Ariston prosegue il grande traffico di protagonisti, sempre sotto l'occhio attento di Amadeus. Le prove vanno avanti e la data della 'prima' è sempre più vicina.