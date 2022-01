Operazione antidroga a Ventimiglia Alta: arrestato 53enne della zona con un chilo di hashish in casa

La Polizia di Ventimiglia ha arrestato in flagranza un53enne della città alta per detenzione di droga ai fini di spaccio. Si tratta di un uomo già indagato in precedenza per reati inerenti ad armi, stupefacenti e contro la persona.

È l’ennesima operazione antidroga conclusa a Ventimiglia Alta, dove gli investigatori del Commissariato hanno da tempo intensificato l’attività di prevenzione e di controllo.

Dopo averlo colto di sorpresa mentre transitava per strada, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, quest’ultima estesa anche ad un piccolo alloggio, poco distante dalla sua abitazione, formalmente intestato ad un'altra persona ma risultato di fatto in suo uso esclusivo.

Proprio nell’appartamento secondario gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato undici panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 986 grammi.

Lo stupefacente è risultato positivo per il principio attivo della cannabis al narco-test eseguito dalla polizia scientifica.