Alle 12.28, di oggi, domenica 2 gennaio, è nato Keon. E' lui il primo nato della provincia di Imperia in questo 2022. Infatti ieri non si sono registrate nascite all'Ospedale di Imperia dopo giorni di intenso lavoro sul finire di dicembre.



Il bimbo pesa 3,530 kg, sta bene così come la mamma. Keon non sarà il solo neonato, infatti sono in programma altri 3 parti.

Dalla redazione di Sanremo News e dal gruppo editoriale More News gli auguri alla famiglia del piccolo Keon.