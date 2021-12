Giro d'Italia di maggio a Sanremo: Confesercenti sollecita il Comune per allestire il ‘Comitato di Tappa’

Lettera di Confesercenti al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e agli Assessori Faraldi e Ormea, in previsione del ‘Giro d’Italia’, in relazione agli eventi e le iniziative che si svolgono prima e durante il giorno della tappa, prevista per maggio.

Secondo quanto viene previsto dalla Rcs, che organizza la corsa rosa, è prevista infatti la costituzione di un ‘Comitato di Tappa’, che si occupa degli eventi come le vetrine allestite appositamente e altro. “Tra la ‘Milano-Sanremo’ di marzo e la tappa del giro a maggio – ha detto Sergio Scibilia di Confesercenti – abbiamo pensato che sarebbe opportuno organizzare una serie di appuntamenti tra le due gare ma, perché no, ragionare su un intero anno dedicato alle bici”.

La partenza da Sanremo della tappa del Giro d'Italia 2022 in programma il 20 maggio prossimo, è infatti un'occasione importante per la città e per il territorio provinciale, un evento di importanza mondiale a cui la città deve essere pronta e cogliere l'occasione per farne una vetrina di promozione turistica. Sanremo ha un legame indissolubile con la bici ed è conosciuta nel mondo per l'evento sportivo più glamour di sempre: la ‘Milano-Sanremo’.

“L'organizzazione del Giro – prosegue Scibilia - prevede l'opportunità di avere il ‘Comitato di Tappa’, un gruppo da costituire a livello locale che è previsto in ogni località toccata dal tour, previsto per garantire tutte le operazioni organizzative e di accoglienza, oltre agli eventi che si possono prevedere nei mesi precedenti all’arrivo della gara ciclistica”.

L’evento potrà permettere di dare visibilità sia agli aspetti storici e architettonici che commerciali del comune matuziano: “La presenza di questo grande evento sportivo – prosegue Confesercenti - deve essere di stimolo per tutti, associazioni, aziende e commercio, per organizzare iniziative e promozioni che devono partire prima e possono essere il leit motif per tutto il 2022, un'anno dedicato alla bici”.

Il primo appuntamento è fissato per gennaio, quando è previsto di illuminare di rosa uno dei monumenti rappresentativi della città, per iniziare il conto alla rovescia ai 100 giorni dalla partenza del Giro. Confesercenti ha chiesto di organizzare al piu presto una riunione di lavoro per stabilire la formazione del ‘Comitato di Tappa’ e preparare il calendario di appuntamenti in collaborazione con tutte le realtà associative che operano ogni giorno, facendo rete anche con la scuola e le aziende.

“Serve una vera sinergia – termina Sergio Scibilia - con gli altri Comuni interessati dal passaggio del Giro, per lavorare insieme affinché i nostri territori abbiano un’eco mediatica a livello nazionale e internazionale, grazie alla visibilità della gara ciclistica, con benefici diretti per tutti, un momento che va oltre l’evento sportivo di maggio, ma farà da palcoscenico a tutto il lavoro di promozione turistica portato avanti in questi anni”.

La tappa del giro, lo ricordiamo, sarà una frazione per velocisti e relativamente breve con i suoi 164 chilometri. Dalla partenza a Sanremo si raggiungerà San Lorenzo al Mare (da vedere se ci saranno passaggi sulla pista ciclabile) e poi Imperia, per salire al Colle di Nava. Una volta raggiunta Ceva, il gruppo virerà verso Cuneo. Si toccheranno dopo diverse stagioni alcuni luoghi simbolo del giro nella zona come il Santuario di Vicoforte e Mondovì. Finale veloce lungo la piana cuneese per giungere alla volata conclusiva.

Sarà un'altra grande occasione di visibilità all'insegna dello sport per la riviera di Ponente e le sue località toccate ogni anno dalla Milano-Sanremo e, nel 2022, anche da una delle corse a tappe più seguite al mondo.