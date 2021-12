Riva Ligure: contributi del Comune, all'asilo 'San Giuseppe' 33mila euro e a 'Costa Balenae' 5.000

In relazione alla convenzione sottoscritta con la fondazione Asilo Infantile ‘San Giuseppe’ di Riva Ligure, l’Amministrazione comunale ha concesso un contributo di 33.600 euro per lo svolgimento della propria l’attività per il 2021.

Il contributo è stato deciso anche in funzione del fatto che, nel Comune di Riva Ligure non vi sono altre scuole materne, pubbliche o private. E’ stata ritenuta, pertanto, l’utilità sociale dell’azione svolta dalla Fondazione ed è stato assegnato un contributo ordinario di 21mila euro e uno straordinario di 12.600 per supportare i maggior costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati nel corso dell’anno.

La stessa Amministrazione rivese, nell’ambito del progetto ‘Costa Balenae Edizione 2020’ regolarmente svolto nel mese di luglio scorso, ha finanziato i lavori di scavo con un contributo di 5.000 euro a favore della Fondazione Nino Lamboglia Onlus di Roma.