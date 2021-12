Sanremo: scontro auto-scooter in via Dante Alighieri, ferita una giovane (Foto)

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Dante Alighieri, all'altezza dell'ufficio postale. A scontrarsi un'auto e uno scooter.

Stando a una prima ricostruzione pare che la vettura stesse uscendo in retromarcia da un parcheggio quando è sopraggiunto il mezzo a due ruote. Ferita la conducente del motorino, soccorsa e trasportata in ospedale da un equipaggio dei Volontari Sanremo Soccorso.