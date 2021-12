Doppio intervento dei Vigili della nostra provincia, nel corso della mattinata. Il primo a Bordighera, in strada delle Morghe, poco sopra il casello autostradale.

Un furgone, infatti, era rimato in bilico e parzialmente fuori strada. I pompieri hanno aiutato il conducente a rientrare in carreggiata e a ripartire.

In tarda mattinata, invece, i Vigili del Fuoco di Sanremo hanno messo in sicurezza un ramo pericolante, in via Privata Serenella a Sanremo.