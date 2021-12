Natale solidale a Taggia: 218 richieste per i buoni. Negroni "Vogliamo ripetere il bando, insieme ad altre misure di sostegno"

"Stiamo consegnando tutti i buoni che saranno spendibili fino a fine gennaio", così l'assessore ai servizi sociali di Taggia, Maurizio Negroni, sulla chiusura del bando 'Natale Solidale'. 218 le famiglie che hanno fatto richiesta per la seconda edizione del bando che corre in aiuto delle famiglie in difficoltà e per incrementare l’attività degli esercizi commerciali locali mediante l’utilizzo dei buoni acquisto.

Si tratta di titoli che permettono un’ampia possibilità di acquisti: generi di prima necessità, alimentari, prodotti per la casa ed il riscaldamento, prodotti per infanzia, farmaceutica ed altro. 65mila euro impegnati e ripartiti soprattutto in base al numero di appartenenti al nucleo famigliare. Si va da 200 euro per chi è da solo fino a 350 euro per quelle famiglie composte da 4 o più persone.

"Sono soddisfatto che per il secondo anno consecutivo si sia potuta dare questa possibilità. Burocraticamente non si poteva fare prima e adesso stiamo ultimando la consegna dei buoni. - spiega l'assessore Negroni - Abbiamo ottenuto un riscontro positivo, di generale soddisfazione tanto dalle famiglie che hanno fatto richiesta quanto dalle attività commerciali partecipanti. Le richieste sono leggermente aumentate rispetto all'anno scorso. C'è grande bisogno nella nostra comunità e anche per questo motivo in primavera vorremmo ripetere l'iniziativa perché ci rendiamo conto che il disagio e la necessità crescono".