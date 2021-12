Inaugurato a Vallecrosia il punto d'ascolto del consigliere regionale Veronica Russo: “Una donna al servizio del territorio” (Foto e Video)

Il consigliere regionale Veronica Russo ha inaugurato questo pomeriggio il suo punto d'ascolto in via Colonnello Aprosio, 392. Un servizio a sostegno di coloro che vivono situazioni di disagio e difficoltà, spiragli aperti sul territorio per chi ne ha bisogno, accoglienza e assistenza.

Il point di Veronica Russo sarà a disposizione di tutti i cittadini che avranno segnalazioni o richieste da fare e da portare all'attenzione dell'amministrazione regionale.

All'inaugurazione di questo pomeriggio hanno preso parte i maggiori rappresentanti locali di Fratelli d'Italia, tra i quali anche l'assessore regionale Gianni Berrino.

Le interviste