Cosa fa l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato)?

In questo articolo parleremo di un argomento che merita una certa attenzione, soprattutto per gli appassionati di casinò online e scommesse sportive. Vedremo, infatti, cos’è e come funzionano l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, più conosciuta come AAMS e l’ADM, ovvero l’Agenzia che ne ha preso il posto negli ultimi anni.

Questi, infatti, sono elementi fondamentali per i giocatori visto che gli enti di cui andremo a parlare sono quelli che controllano le piattaforme di gioco e si assicurano che tutto si svolge nel pieno rispetto delle regole e dei giocatori. Inoltre, considera che quando un sito opera in Italia ma senza la regolare licenza, si tratta di un sito completamente illegale. Un casino online aams è una scelta sicura per giocare.

I siti senza certificazione AAMS sono illegali.

AAMS: la storia

Questo ente nasce a Roma nel lontano 1927 e da sempre ha fatto parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Allora, però, si occupava del Monopolio dei tabacchi. Solo dal 1988 ha iniziato ad avere competenze per quanto riguarda il gioco in Italia a partire dalle lotterie nazionali.

In seguito, poi, ha ovviamente iniziato ad occuparsi anche delle scommesse e poi dei casinò e bookmaker online visto che il fenomeno stava effettivamente acquistando sempre più importanza.

Ed ecco perché tutti i giocatori, soprattutto quelli che hanno qualche anno in più fanno ancora riferimento all’AAMS come indice di affidabilità di un sito. In realtà, nel 2021 le competenze di questo ente sono passate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Negli ultimi, anni, quindi è l’ADM a controllare i siti di scommesse e giochi da casinò, e il simbolo che è si trova su quelli autorizzati è il suo. In alcuni casi, però, c’è da dire che puoi trovare entrambi i bollini.

Cosa fa l’AAMS/ADM?

Ora, però, passiamo a vedere nel dettaglio quali sono i compiti che svolge attualmente l’ADM e che prima erano ricoperti dall’AAMS. E vedremo perché sono così importanti per i giocatori online.

Come detto in precedenza, infatti, gli unici siti legali in Italia su cui è possibile giocare sono quelli che hanno ricevuto la licenza di uno dei due enti. Questi, infatti, prima di rilasciare la regolare autorizzazione provvedono ad effettuare una serie di controlli e, soprattutto, richiedono una lunga serie di documenti che attestino l’affidabilità della società ed anche una fideiussione per avere la certezza che il sito abbia la forza finanziaria di poter sostenere anche vincite importanti.

Di seguito, comunque, vedremo quali sono i punti più importanti sia per l’AAMS–ADM sia per i giocatori:

· RTP: con questa sigla si indica il Return to Player, ovvero la percentuale di denaro giocato che ritorna nel montepremi del dispositivo. La restante parte, invece, è quella che finisce al concessionario. Di conseguenza, come puoi facilmente immaginare, più è alto questo valore, maggiori sono le chance di vincere premi alti. In pratica, se una slot ha un RTP del 96%, significa che solo 4 euro di 100 andranno al concessionario. L’ADM, quindi, stabilire dei valori di RTP minimi che i siti autorizzati devono assolutamente rispettare e questo solo in funzione dei giocatori.

· RNG: in questo caos, invece, parliamo del Random Number Generator. In poche parole, si tratta di un algoritmo creato appositamente per garantire a tutti i giocatori l’assoluta casualità di una combinazione. E cioè, è grazie a questo strumento che puoi essere sicuro che il numero su cui si ferma la pallina nella roulette sia totalmente casuale o che i simboli che appaiono sulla slot non seguono alcuno schema particolare. Questo, ovviamente, vale anche per tutti i giochi in versione software. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che in passato come detto era l’AAMS, quindi, verifica innanzitutto che l’algoritmo sia presente e, in secondo luogo che nessuno possa utilizzarlo a suo piacimento per ottenere delle vincite o per farti perdere.

· Vincite sempre pagate: un altro punto fondamentale, poi, riguarda il pagamento delle vincite. Un sito, infatti, deve sempre garantire ai suoi utenti che le vincite saranno sempre pagate e che nessuno provi a fare il furbo come può avvenire, invece, sui siti illegali in Italia. Grazie all’ADM, perciò, puoi essere tranquillo che anche in caso di bancarotta o fallimento del sito, riuscirai sempre a recuperare il tuo denaro.

I Controlli dell’ADM

A questo punto, quindi, ti starai chiedendo perché ci sono dei siti non autorizzati su cui puoi giocare anche in Italia. Purtroppo, devi sapere che ci sono molte piattaforme che non hanno alcuna intenzione di rispettare le regole previste dall’ADM-AAMS. E quest’ultimo si assicura anche che vengano pagate le tasse in Italia, quindi a vantaggio di tutti i cittadini. Per fortuna, però, l‘Agenzia effettua dei controlli periodici su tutti i siti e, quindi, quando riscontra che qualcuno stia violando la legge, lo blocca istantaneamente.

Di conseguenza, anche se avevi un conto su quel sito, all’improvviso non potrai più accedervi. E questo è uno dei più frequenti rischi di giocare in un casinò illegale in Italia.