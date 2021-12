Il Rotary Club Imperia e la Rotary Foundation sostengono il progetto dell’Anffas onlus di Imperia ‘Un seme dopo di noi’

Il Rotary Club Imperia e la Rotary Foundation, da sempre sensibili alle tematiche sociali, hanno scelto di contribuire alla realizzazione del progetto “Un Seme Dopo di Noi” di ANFFAS IMPERIA con una donazione di € 6.000,00.

Grazie al Rotary Club Imperia e alla Rotary Foundation sarà possibile acquistare un automezzo che permetterà alle persone con disabilità, insieme al loro accompagnatore, di realizzare le consegne degli ortaggi prodotti direttamente a domicilio.

L’importante donazione servirà inoltre per creare una postazione con computer, tablet e stampante, necessaria per la gestione degli ordini degli ortaggi e che darà la possibilità alle persone con disabilità, con maggiori capacità, di svolgere al computer piccoli compiti in autonomia.

Dice il Presidente dell’ANFFAS Onlus di Imperia, l’architetto Fiorenzo Marino: «Ringrazio a nome di ANFFAS IMPERIA tutto il Rotary Club Imperia. Questo straordinario contributo finanziario darà la possibilità di potenziare e migliorare oltre il previsto le attività del progetto “Un Seme dopo di Noi”. Sapere di avere al nostro fianco importanti Club Service come il Rotary Club Imperia ci da una spinta in più nella costante e a volte faticosa ricerca del benessere dei nostri eterni ragazzi e delle loro famiglie».

Il progetto “Un Seme Dopo di Noi” prevede la ristrutturazione di una serra di circa 80 mq e la riqualificazione di un giardino con una parte dedicata ad orto e percorso aromatico. Tutto questo all’esterno del Dopo di Noi “Casa di Primo e di Lilli”, a Diano Marina, in cui possono vivere fino a quattro persone con disabilità intellettiva e relazionale in un contesto familiare. Obiettivi primari del progetto sono la collaborazione tra persone con disabilità e studenti per la coltivazione di ortaggi, realizzati nel rispetto dell'ambiente, incentivando l'acquisto a km zero da parte della comunità locale e lo sviluppo di buone pratiche ambientali. «

Il Presidente del Rotary Club Imperia, il notaio Franco Amadeo, afferma: «A nome di tutti i Soci del Club sono io che ringrazio il Presidente dell’ANFFAS Imperia architetto Fiorenzo Marino per le bellissime parole che ci ha voluto dedicare per questo contributo sicuramente meritato dall’ANFFAS Imperia che, con tanto amore e dedizione da parte dei suoi associati, da anni svolge opera di aiuto e di sostegno delle persone svantaggiate. Per tutti noi è un grande piacere e un onore poter contribuire a una nuova lodevole iniziativa che permetterà di unire un aspetto di recupero ambientale e imprenditoriale a una migliore qualità di vita per le persone svantaggiate assistite dall’ANFFAS stessa».