Aumentano i ricoveri in provincia, l'Ospedale di Sanremo sta tornando hub Covid con più di 50 pazienti

L'Ospedale Borea di Sanremo sta tornando rapidamente ad essere l'hub destinato esclusivamente alla gestione dei pazienti Covid. Così come avvenne nei periodi di maggior circolazione del virus, via via l'ASL 1 sta riconvertendo gli spazi e le funzioni dei singoli reparti a fronte di un aumento esponenziale allarmante per quanto riguarda i ricoveri.

Il dato odierno è di 52 pazienti positivi al Covid ricoverati, di questi 7 in terapia intensiva. Il 60% è non vaccinato mentre il restante 40% sono persone vaccinate con doppia dose in attesa della terza. Si tratta in particolare di anziani che avevano già patologie pregresse. Invece, in terapia intensiva al 90% sono pazienti non vaccinati.

L'aumento dei ricoveri e la percentuale di non vaccinati viaggiano di pari passo se si considera il dato dei 50mila no vax presenti in provincia di Imperia. Per fronteggiare quella che appare sempre più come una situazione nuovamente emergenziale, l'azienda sanitaria locale sta aumentando il bacino di posti letto da destinare ai pazienti Covid all'interno dell'Ospedale di Sanremo. In prima battuta si effettuerà una riconversione dei reparti.

Già oggi il secondo piano del nosocomio è stato riservato al ricovero dei contagiati e da domani è previsto anche l'allargamento al terzo piano, attraverso lo svuotamento dell'ex chirurgia. Al primo piano invece sono operativi i reparti di medicina d'urgenza e osservazione breve intensiva, riservati Covid.