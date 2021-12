Ventimiglia: arrestato gambiano ricercato per spaccio, tre tunisini al Cpr di Torino

Nello specifico gli agenti hanno eseguito ieri sera un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Bergamo, contro un cittadino del Gambia, senza fissa dimora e irregolare in Italia.

L’uomo era stato fermato nel pomeriggio di ieri dagli operatori della squadra volante, intervenuti in una via del centro cittadino per sedare una lite passata alle vie di fatto tra due stranieri.

Il pronto intervento della volante ha interrotto la lite e messo in fuga il secondo straniero coinvolto nel litigio le cui ricerche, che sono tuttora in corso, al momento sono rimaste senza esito.

I poliziotti hanno immediatamente allertato il soccorso sanitario per il 23enne, che presentava ferite sanguinanti al capo e ad una mano.

L'uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità assumendo comportamenti ostili e aggressivi nei confronti degli agenti che, per impedirne la fuga, lo hanno scortato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Ritornati in commissariato per eseguire tutti gli accertamenti, gli operatori hanno riscontrato a suo carico numerosi precedenti di Polizia e un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bergamo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, commesso a febbraio di quest’anno.

Il provvedimento ha fatto scattare l’arresto e il suo fermo nel Commissariato, in attesa del trasferimento nella casa circondariale di Sanremo, avvenuto nella mattinata odierna.

L’uomo dovrà scontare un periodo di reclusione di cinque mesi oltre al pagamento di una sanzione di 3 mila euro.