Imperia: ascensori bloccati all'Ospedale, caos per i servizi delle ambulanze

Gravi disagi questa mattina all'Ospedale di Imperia dove ancora una volta erano rotti tutti gli ascensori per il trasporto dei pazienti in barella. Conseguenza? Numerose ambulanze in attesa e ritardi sulla gestione dei servizi ordinari e di soccorso.

Per una pubblica assistenza anche l'impossibilità a portare il paziente al piano per la pulizia del catetere e controlli, tanto da esser costretta a ritornare indietro, a Sanremo.