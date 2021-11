Sanremo: parcheggi delle ambulanze occupati abusivamente, le pubbliche assistenze non sanno più come fare (Foto)

Che all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo ci siano problemi di parcheggio è assodato e, proprio nei giorni scorsi, abbiamo scritto quanto accaduto a una famiglia che, dovendo recarsi alla camera mortuaria per la scomparsa di un proprio caro, ha avuto difficoltà a trovare un parcheggio per espletare le formalità di rito.

Un altro dei problemi gravi che si verifica praticamente ogni giorno, riguarda le ambulanze che portano i pazienti (o li vanno a prendere) per eventuali visite ambulatoriali o esami di vario genere e che hanno i parcheggi riservati nel cortile interno al padiglione ‘Borea’, quello che una volta era il retro del Pronto Soccorso.

Anche oggi molte ambulanze hanno dovuto sostare in mezzo al cortile, perché gli stalli a loro riservati erano occupati da auto parcheggiate e lasciate lì da chi invece non è autorizzato. Per i volontari delle pubbliche assistenze una questione che deve essere risolta, anche se il problema dei parcheggi è annoso per il nosocomio matuziano.

Quello sottostante il primo padiglione (prima gestito da una cooperativa) è spesso stracolmo e in molti non sanno dove poter parcheggiare, prima di accedere ai reparti. Un motivo però non consono per occupare gli stalli delle ambulanze che, non dimentichiamo, operano per il bene di tutti noi.