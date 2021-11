Ventimiglia: 40enne incensurato aveva 180 grammi di hashish in casa, arrestato dalla Polizia

Nuovo colpo della Polizia di Ventimiglia allo spaccio di droga nella città alta. Un 40enne italiano, residente insieme ai suoi genitori nei vicoli della città medievale, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini dello spaccio, al termine di una perquisizione, personale e domiciliare, dalla squadra investigativa del Commissariato.

La droga, 184 grammi di hashish, era nascosta all’interno di anonimi barattoli di latta, per un totale di tre pezzi, oltre a 450 euro in contanti, che i poliziotti ritengono essere il provento di una recente attività di spaccio. Trovati anche una bilancia di precisione, uno smartphone.

Il 40enne, incensurato, ha una regolare attività lavorativa e potrebbe avere colto l’occasione di un facile guadagno, decidendo di smerciare droga dopo gli arresti di numerosi pusher precedentemente attivi nel centro storico di Ventimiglia. Il Magistrato ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma a giorni alterni presso l’ufficio di Polizia cittadino.

Si tratta del 61° arresto per droga negli ultimi tre anni da parte del Commissariato cittadino, al quale si devono aggiungere oltre 100 indagati in stato di libertà per i soli reati inerenti agli stupefacenti.