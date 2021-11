Dall'ufficio del sindaco di Mentone spariscono tutti i documenti: “Ogni rappresentante eletto sarà responsabile agli occhi della popolazione”

Situazione al limite dell'assurdo al Municipio di Mentone. In una lettera pubblica firmata dal sindaco Yves Juhel, si legge che dopo il consiglio comunale del 9 novembre, dall'ufficio del primo cittadino sarebbero spariti tutti i documenti cartacei e tutti gli armadi sarebbero stati svuotati.

Una situazione che Juhel definisce “kafkiana” e che ha voluto rendere pubblica con una lettera indirizzata alla cittadinanza.



La lettera del sindaco di Mentone, Yves Juhel

“Il 9 novembre alle 13.45 ho dovuto chiamare la Polizia Municipale per garantire l'accesso agli uffici del sindaco e all'armadio con i documenti verificando che non ci fossero persone non autorizzate. Al termine del consiglio comunale, verso le 15, ho scoperto con mia grande sorpresa che erano stati svuotati tutti gli armadi dell'ufficio del sindaco, della segreteria degli eletti e del direttore generale dei servizi occupati da un capo progetto: niente più documenti, niente più fogli, niente più firme tranne due giorni di posta lasciati in ufficio. Tuttavia, proprio il giorno prima, durante un colloquio relativo all'organizzazione del consiglio comunale con il responsabile del progetto, avevo notato che il suo ufficio era pieno di documenti. I fatti sono stati notati da Maître Calvin, ufficiale giudiziario, venerdì 12 novembre e presentati alla stampa. Di fronte a questa situazione kafkiana e dopo la scomparsa di tutti i supporti cartacei, ho preso subito la decisione di mettere in sicurezza il dipartimento informatico del Municipio. Oggi è la nostra unica risorsa. La Procura segue la situazione con molta attenzione ed è in corso una denuncia per la scomparsa dei documenti. È mio dovere informare i cittadini di questa situazione della quale molti non sono a conoscenza. Nessuno poteva immaginare atti del genere, annotati da un ufficiale giudiziario, che rendessero impossibile la continuità del servizio pubblico. Ogni rappresentante eletto sarà responsabile agli occhi della popolazione. L'unico scopo di questa lettera è informarvi della situazione senza precedenti. Non riesco a pensare per un secondo che i funzionari eletti fossero a conoscenza di ciò che si stava preparando e della volontà di alcuni di procedere con la politica della terra bruciata”.