Festival di Sanremo e 'Convenzione', a che punto siamo? Probabile un accordo di proroga per un anno

Il termine ‘Convenzione’, ovvero l’accordo tra Comune di Sanremo e Rai, ritorna ciclicamente da tempo tra la città dei fiori e viale Mazzini. Storicamente le convenzioni si firmavano in chiave triennale e, quindi, il termine era meno ricorrente.

Da un po’ di anni a questa parte, con la Rai che tende sempre a stringere i cordoni della borsa e il Comune che giustamente non ci sta, la ‘Convenzione’ è sempre più presente nei salotti della politica e tra le colonne del nostro giornale. Al momento tra Roma e Sanremo sono calati decisamente i contatti, anche se la Rai sta lavorando regolarmente all’organizzazione del Festival, anche forte del fatto che ‘Sanremo Giovani’ (previsto per metà dicembre) rientra ancora nella convenzione del Festival scorso.

Ora, però, si dovrà lavorare almeno alla prossima kermesse canora, tenuto conto che entro una quarantina di giorni le maestranze dell’ente di Stato dovranno entrare all’Ariston per l’allestimento del Festival 2022, che quest’anno si svolge nella prima settimana di febbraio.

Secondo fonti ben informate sul tavolo non ci sarebbe una questione di cifre, che fino all’ultima convenzione vedeva 5 milioni di euro dalla Rai per l’esclusiva del Festival, con tutta una serie di benefit a favore del Comune, tra cui anche alcune manifestazioni coperte televisivamente. Viale Mazzini sta lavorando già da mesi per costruire nuovamente una manifestazione importante, così come vuole il Comune.

Si sta parlando anche di collaterali e sicuramente un accordo dovrà essere trovato entro fine 2021, almeno per firmare la proroga di un anno. Non è da escludere che la Rai si presenti a metà dicembre, in occasione di ‘Sanremo Giovani’, con una bozza di proposta che, dopo la discussione potrà essere sotto scritta dalle parti.

Il periodo Covid ha ovviamente frenato un po’ anche i rapporti Rai-Comune, che vengono sempre considerati buoni. Tutto questo pur evidenziando che da palazzo Bellevue si cerca di ‘spremere’ quanto possibile, per ottenere soldi freschi dalla tv di Stato che, non dimentichiamolo, dal Festival ottiene ascolti, notorietà e buoni introiti pubblicitari.