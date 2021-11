Sanremo: "Incontro soddisfacente" quello tra Cda del Casinò e Ugl ma ora si attende quello con le altre sigle

Anche se le parti preferiscono non commentare, sembra sia stato un incontro molto soddisfacente da entrambe le parti, quello svolto nel pomeriggio al Casinò di Sanremo, tra il Cda della casa da gioco matuziana e il sindacato Ugl, l’unico che al momento ha revocato lo sciopero dei dipendenti del settore gioco lavorato.

Nel corso dell’incontro non si è solo parlato dello stop ai tavoli ma anche di altre relazioni sindacali. Ora i fari sono però puntati sull’incontro più ‘caldo’, tra gli altri quattro sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Snalc) che, di fatto, hanno mantenuto lo sciopero e che ieri hanno aperto un dialogo con la politica matuziana, nella riunione di ieri con il Partito Democratico.

Al momento, anche se l’Ugl ha revocato lo sciopero, i tavoli rimangono fermi anche perché molti dipendenti aderenti al sindacato sono in ferie e, quindi, non c’è il personale per poter rialzare i drappi da roulette e altri giochi. Intanto il Casinò rimane aperto con le slot che, nell’ultimo weekend hanno incassato circa 200mila euro.