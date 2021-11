Sanremo: crolla albero in valle Armea, intervento dei vigili del fuoco

In serata un grosso albero è caduto in via privata Caravelli a Sanremo. La pianta è franata rovinosamente sulla strada di fronte alla sede dell’Amaie in valle Armea.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanremo. Per fortuna il crollo dell’albero non ha coinvolto mezzi o persone, considerando che si tratta di una via di collegamento con Poggio. I pompieri stanno procedendo al taglio dei rami e alla messa in sicurezza della zona.