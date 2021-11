Al via oggi ad Imperia la 20ª edizione di Olioliva. Assessore Berrino: “Manifestazione storica e fondamentale per la promozione turistica”

“Olio oliva è una manifestazione ormai storica e fondamentale per la promozione turistica del territorio, della nostra Regione e dell’estremo Ponente ligure per quanto riguarda l’olio extravergine di oliva Taggiasca. L’evento ‘principe’ della stagione autunnale ligure conferma sempre di più come il nostro territorio sia visitabile e attrae turisti anche in questo periodo dell’anno con la fortuna di avere sempre un ottimo clima. Visitare il ponente ligure vuol dire immergersi nella nostra storia e nel nostro presente ammirando la bellezza del nostro entroterra dove si coltivano gli ulivi, si frange e si ricava l’olio, simbolo della cultura ligure”.

Così l’assessore al turismo Gianni Berrino commenta la 20esima edizione di Olio Oliva - vetrina delle eccellenze agroalimentari, artigiane e florovivaistiche - che prende il via oggi nel centro storico di Imperia.