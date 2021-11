Imperia: anche Confesercenti alle iniziative di Olioliva 2021, la celebre festa dell'Olio nuovo

Anche quest'anno Confesercenti ha partecipato attivamente alle iniziative di Olioliva 2021 la celebre festa dell'Olio nuovo che si celebra nella città di Imperia.



"La nostra associazione di categoria - si spiega nel comunicato - ha collaborato nell'organizzazione del Concorso Vetrine 2021, ha predisposto pacchetti turistici, e gite giornaliere dedicate per dar la possibilità ai visitatori di prendere parte alla festa dell'olio edizione 2021 e, come ogni anno alcuni dei nostri ristoratori hanno aderito con un menú dedicato, come il ristorante dalla Padella alla Brace con il suo menú degustazione, o con singoli piatti a tema. Confesercenti è sempre a fianco dei propri associati sostenendoli sindacalmente e commercialmente, come già fatto durante il periodo della pandemia covid 19, ed auspicando una ripresa delle attività commerciali".