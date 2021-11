Imprenditore era stato condannato anche a Imperia: la Finanza gli sequestra 3 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato, come disposto dal Tribunale del capoluogo lombardo, beni del valore di oltre 3 milioni di euro (tra cui 11 immobili e 30 terreni in provincia di Novara e Catanzaro), a un imprenditore operante nel settore della distribuzione, che era stato condannato con sentenze definitive anche in tribunale a Imperia (oltre che a Milano e Monza) per reati di bancarotta fraudolenta, complessivamente a quindici anni e tre mesi di reclusione.

L'indagine, come sottolineato dalla Finanza milanese, nasce dalla valorizzazione di risultanze investigative raccolte all'esito di complesse indagini economico-finanziarie, condotte nell'ambito di diversi procedimenti penali, dai militari dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e di Imperia.

In particolare, gli accertamenti patrimoniali fatti dai finanzieri del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata, del Nucleo Pef di Milano, hanno permesso di scoprire che l'uomo, dal 1983 al 2018, ha effettuato direttamente o tramite i suoi familiari ingenti investimenti nel campo immobiliare per importi sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.