In arrivo dalla Regione 287 mila euro per adeguamento infrastrutturale della sede del Polo Universitario imperiese

La Giunta regionale ha approvato l’erogazione di nuovi fondi per realizzare progetti di rigenerazione urbana, per un ammontare di 1,3 milioni di euro destinati a cinque Comuni del territorio ligure ed alla Provincia di Imperia. “Dopo un primo finanziamento di 5 milioni di euro, abbiamo deliberato l’erogazione di ulteriori 1,3 milioni per progetti di riqualificazione urbana. Abbiamo delineato un Programma di Rigenerazione Urbana triennale per dare un nuovo volto alla Liguria, migliorare la vivibilità del territorio e la sua attrattività a livello turistico - afferma l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola -. Abbiamo deliberato i primi finanziamenti: oltre 6 milioni di euro in due giorni, l’inizio di un percorso di miglioramento della vivibilità e di valorizzazione della nostra regione, che nasce dall’ascolto dei cittadini e degli Enti Locali e va in contro alle reali esigenze del territorio”.

“Regione Liguria – conclude Scajola - continua a lavorare con impegno e determinazione per la riqualificazione del nostro territorio, per una Liguria più bella, più vivibile e più attrattiva dal punto di vista turistico”.



I finanziamenti previsti sono i seguenti:

• Un contributo di oltre 287 mila euro alla Provincia di Imperia per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale alla sede del polo Universitario imperiese. Un primo lotto di finanziamenti, che saranno erogati in tre anni per un ammontare complessivo di 800 mila euro.

• Un finanziamento di 200 mila euro ad Amaie Energia ed al Comune di San Lorenzo al Mare per il completamento e la rigenerazione urbana del tratto terminale di pista ciclopedonale.

• Il Comune di Cipressa riceverà 180 mila euro per interventi di riqualificazione del centro storico.

• Il Comune di Murialdo effettuerà interventi di rigenerazione urbana di un’area destinata ad eventi ed aggregazione, grazie al contributo di 180 mila euro.

• Il Comune di Chiavari ha ottenuto un finanziamento di 270 mila euro per il restauro ed il recupero funzionale di un immobile da adibire a centro culturale.

• Il Comune di Varese Ligure ha ottenuto oltre 179 mila euro per un intervento di recupero di un immobile polifunzionale.