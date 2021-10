Different Class cresce del 300% e diversifica nell’home decor

Different Class, brand di alta gioielleria fondato a Milano nel 2018 dalla gemmologa Milena Bernocco, ha registrato dall’inizio dell’anno un incremento di fatturato del 300%, grazie soprattutto al business dei gioielli personalizzati, che rappresentano circa il 90% del giro d’affari totale.

Nel proprio punto vendita di Viale Pasubio 1, angolo corso Como, dove la griffe vende esclusivamente le proprie creazioni, Different Class accoglie infatti la clientela più esigente per realizzare “a quattro mani” gioielli su misura, come in una sorta di “sartoria del gioiello”.

“Il nostro tratto distintivo è la capacità di creare una forte sintonia con il cliente, capire i suoi gusti e le sue esigenze, spiegando il significato delle diverse pietre e coinvolgendolo in tutte le fasi della creazione del suo gioiello; creiamo anche chiusure personalizzate o inseriamo nei gioielli parole o frasi nascoste che solo chi li indossa conosce”, spiega Milena Bernocco. “Partiamo da uno schizzo, per arrivare a una simulazione 3D che mostri al cliente come sarà il suo gioiello; su richiesta realizziamo anche dei modelli in cera. Inoltre documentiamo con delle fotografie tutte le fasi della lavorazione e a lavoro ultimato consegniamo al cliente un ‘album fotografico’ sulla nascita del suo gioiello. Instauriamo con i nostri clienti un rapporto di fiducia e sono orgogliosa di dire che registriamo un indice di gradimento e soddisfazione del 100%; moltissimi, infatti, tornano da noi per altre creazioni”.

Un approccio particolarmente apprezzato anche dalla clientela più esigente: tra i propri clienti Digital Class annovera infatti molte celebrities, come calciatori e personaggi televisivi. Il brand, che anche durante il Covid è riuscito a mantenere un buon ritmo di lavoro effettuando tutte le fasi di contatto con il cliente online, opera oggi non solo in Italia, ma anche in Francia, Svizzera, Inghilterra e Stati Uniti (soprattutto Florida) e sta approcciando il mercato degli Emirati Arabi. I gioielli Digital Class sono realizzati artigianalmente da partner italiani dislocati tra Valenza e Arezzo e sono dunque al 100% made in Italy, aspetto particolarmente apprezzato dalla clientela estera.

Tra i programmi futuri dell’azienda, l’ampliamento della propria offerta al mondo dell’home decor, grazie alla collaborazione tra Milena Bernocco e i suoi famigliari: la sorella Maria, che ha uno showroom di design a Milano; la sorella Emanuela, che si occupa di tessuti di alta gamma nel suo negozio di Arcore; e il fratello Giovanni, che realizza ceramiche e candele.

“Stiamo lanciando in questi giorni una linea di tovaglie, tovaglioli e oggetti per la tavola come segnaposto, portatovaglioli, vasi e candele coordinati e abbinati a gioielli, pietre preziose e charm che gli ospiti possono staccare e tenere per sé, come cadeau”, spiega Milena Bernocco. “Si tratta di una nuova proposta che realizzeremo sempre in ottica custom made in base alle richieste dei clienti”.