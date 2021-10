La sinfonia della carne protagonista del terzo appuntamento di "Autunno con gusto" (Foto e Video)

La conferenza stampa è stata occasione per presentare in anteprima il trailer del docufilm “Verrà un’altra estate”, che analizza e racconta le emozioni e le difficoltà della vita in montagna e mostra la transumanza come momento di unione e condivisione. La storia è ambientata nelle vallate cuneesei, in particolare in valle Maira ed è opera del regista Marco Ottavio Graziani, ed è stata realizzata con il sostegno dell’ATL del Cuneese, di Confagricoltura Cuneo, del Consorzio Turistico Valle Maira e dell’Unione Montana Valle Maira. In chiusura, sempre sulla tematica, il prof. Annibale Salsa ha presentato il suo libro “Un’estate in alpeggio”.

“Dopo la prima presentazione dedicata ai prodotti tipici del Monregalese e della montagna ospitata nella Reggia di Casotto a Garessio e il secondo appuntamento dedicato ai prodotti e ai piatti della pianura, ospitato al Castello di Racconigi, lunedì 25 ottobre abbiamo celebrato la carne, regina della tavola piemontese, nella città-simbolo della razza bovina Piemontese, Carrù" - commenta il presidente dell'ATL Cuneese Mauro Bernardi - "Ma non solo: tra le eccellenze abbiamo presentato anche il Cappone di Morozzo, la chiocciola di Borgo San Dalmazzo Helix Pomatia Alpina e l’Agnello Sambucano della Valle Stura.”

L'ultima tappa di "Autunno con gusto" apre le porte agli eventi che chiuderanno il 2020 in Granda: la Fiera dei Santi – Mostra della Pecora Sambucana in programma il 30 e 31 ottobre a Vinadio, 41^ Mostra Nazionale della Piemontese in programma al MIAC il 5-6 e 7 novembre, con il meglio della Piemontese in mostra e il salone gastronomico Sapori della Carne, la Fiera del Cappone di Morozzo in programma il 12 e 13 dicembre e la 111^ Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù che chiuderà la stagione di eventi fieristico-gastronomici il 16 dicembre, aprendo le porte alle Festività Natalizie. Tra le più antiche manifestazioni del nostro territorio, ricordiamo anche la Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo che celebra l’Helix Pomatia Alpina, la chiocciola di Borgo San Dalmazzo.