Bordighera: pulizia tombini e caditoie, nuovo intervento programmato per lunedì

Proseguono le attività di pulizia di tombini e caditoie su Bordighera. Il Comune ha integrato il calendario di attività con interventi anche nella giornata del prossimo lunedì.



"Il 25 ottobre saranno interessate piazza Garibaldi – via Jung – via Firenze. Il giorno seguente, martedì 26 ottobre, la pulizia sarà effettuata su via Serena – via Conca Verde nel tratto ancora rimanente. La posa dei divieti sarà effettuata almeno 48 ore prima" - ricordano dal Comune.​