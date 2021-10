Direttiva 'Bolkestein', Siclari (Assormeggi): "Sono giorni di passione per le piccole imprese nautiche"

Domani, mercoledì 20 ottobre, il Consiglio di Stato, in seduta plenaria, si pronuncerà sulla validità della Legge 145/2018 che prevede l'estensione al 2033 dei titoli concessori per le imprese del mare, sia nautiche che stabilimenti balneari, disciplinate con licenza. Sull’argomento interviene Angelo Siclari, Presidente di Assormeggi Italia, l'associazione nazionale che aggrega le partite iva nautiche e che fin dalla sua costituzione segue attentamente le procedure sul tema demaniale e concessorio in particolare: “Sono giorni di passione questi per le piccole imprese nautiche concessionarie di piccoli approdi, pontili galleggianti e punti di ormeggio. Sarà il Consiglio di Stato a pronunciarsi sulla validità delle leggi che ‘sospendono’ la direttiva Bolkestein per prorogare fino al 2033 i diritti attuali sul demanio marittimo".



"Ciò che avrebbe dovuto fare la politica, lo farà la Magistratura. Non è certo una bella immagine per un paese come il nostro che vive di turismo ed in particolare di turismo nautico, che dovrebbe essere tutelato da chi è chiamato a governare e gestire la ‘cosa pubblica’”. “Auguriamoci – conclude Siclari - che domani si ponga la parola fine ai tanti dubbi causati, purtroppo, da interpretazioni e non da applicazione della Legge 145/2018, che nonostante promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta ufficiale ha visto molti Enti non tenerne conto”.

