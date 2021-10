Sanremo: scontro auto-moto al rondò Volta, lievemente ferita una donna (Foto)

Scontro tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi al rondò Volta. I due mezzi si sono scontrati, per fortuna a velocità moderata, presumibilmente per una mancata precedenza.

Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dello scooter che ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi per la ricostruzione dello scontro.