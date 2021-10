Confesercenti Imperia alla Fiera del Turismo di Rimini, "Segnali di normalità"

"Segnali di normalità tra gli stand della Fiera del Turismo di Rimini TTG, ripresa dell’economia mondiale, sensazioni positive", così Confesercenti Imperia che ha partecipato all'atteso appuntamento con una delegazione con il presidente provinciale Ino Bonello, il dirigente regionale della categoria agenzie di viaggio Emilio Cordeglio e il gruppo di soci di 360 che sono nello stand della Liguria a rappresentare il territorio provinciale.



“Torniamo sul campo - dichiara Sergio Scibilia presidente del TCS Consorzio Turistico - a promuovere un nuovo turismo, nuove esperienze di vacanza adatte alle nostre valli, ai nostri sentieri, alle nostre montagne".



Un evento partecipato e con richieste di soggiorni outdoor, in mezzo al verde, con cibo di qualità. "È la prima tappa - dichiara Bonello - di un lungo tour che vedrà Confesercenti in prima fila nella promo-commercializzazione delle nostre imprese, della nostra rete ricettiva in Italia ed in Europa. Partecipiamo alle principali fiere del turismo con i nostri prodotti classici, grazie anche al Elevation Club, con un territorio interregionale tra Liguria e Piemonte"