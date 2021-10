Sanremo: a Pian di Poma la posa della 'prima pietra' per il cantiere del Palasport (Foto)

Dopo annunci, progetti e qualche immancabile polemica, è il momento della posa della prima pietra per l'ambizioso cantiere che vedrà la nascita del Palazzetto dello Sport tanto atteso.

A Pian di Poma sono le prime ore di lavoro per la costruzione del Palasport che, dopo anni di attesa, rivoluzionerà il panorama sportivo di zona.

Il cantiere durerà circa 400 giorni e poi, finalmente, Sanremo potrà avere quel Palazzetto che per anni è stato annunciato e che mai fino ad ora aveva visto l'avvio dei lavori.

Il progetto del Palazzetto dello Sport prevede la costruzione di una struttura di tre piani nella zona di Pian di Poma, su parte dello spiazzo attualmente in terra. Un totale di quasi 6 mila metri quadrati per ospitare: piscine, campi (con ampi spalti) e spazi per basket e pallavolo oltre a pallamano, calcio a 5 e arti marziali. L'importo è di circa 14 milioni di euro interessi compresi con manutenzione a carico dell'impresa costruttrice.

Anche se, come si vede dalle immagini che pubblichiamo, qualche ora dopo l'area è stata occupata da alcune auto storiche di altissimo valore in sosta a Sanremo.