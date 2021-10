Eletto nuovo Consiglio Direttivo del Coro Mongioje di Imperia: Angelo Casella è il nuovo Presidente

Martedì 12 ottobre si è riunito con l'Assemblea dei Soci il Coro Mongioje di Imperia. Tra le varie voci all'ordine del giorno è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo: il nuovo Presidente, in carica per i prossimi due anni, è Angelo Casella. Consiglieri eletti i soci Antonio Di Mattia, Fabrizio Peirano, Luciano Bruzzone e Augusto Ferrari.

Il Mongioje, attivo dal 1963, ha ripreso le proprie attività di prova, ogni martedì e venerdì sera, seguendo tutte le regole di sicurezza sanitaria in vigore, in prospettiva delle future celebrazioni per i 60 anni di vita.